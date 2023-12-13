Руководителей всех спецслужб Польши отправили в отставку
Сегодня правительство страны возглавил новый чиновник — Дональд Туск.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
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Руководителей специальных служб Польши отправили в отставку. О кадровых изменениях в стране сообщает радиостанция Zet.
По информации СМИ, в парламенте позитивно оценили инициативу об увольнении пяти руководителей спецслужб Польши. Уточняется, что со своих постов убраны начальники Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.
С таким предложением выступил новый глава правительства Дональд Туск.
Сегодня, 13 декабря, новый премьер-министр Польши Дональд Туск принял присягу и стал полноправным главой правительства страны. До этого сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Туска кандидатом на пост премьера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше хотят призвать Запад к мобилизации из-за Украины.
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