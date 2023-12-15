Приближается буря: когда россияне почувствуют последствия вспышки на Солнце

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После вспышки на Солнце начнутся магнитные бури

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Нарушения возникают во всех сферах — и в здоровье, и в работе техники.

На Землю сейчас движется сильная магнитная буря. И все из-за мощной вспышки на Солнце, такой не было последние шесть лет. После взрыва в космос выбрасывается огромное количество энергии.

Из-за этого на Земле люди могут чувствовать слабость, испытывать бессонницу. Нарушения возникают в работе средств низко-частотной связи, что может приводить к ошибкам в определении местоположения кораблей и самолетов. Но есть и приятные бонусы — очень яркие северные сияния. Их можно будет увидеть уже в выходные.

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