Приближается буря: когда россияне почувствуют последствия вспышки на Солнце

Нарушения возникают во всех сферах — и в здоровье, и в работе техники.

На Землю сейчас движется сильная магнитная буря. И все из-за мощной вспышки на Солнце, такой не было последние шесть лет. После взрыва в космос выбрасывается огромное количество энергии.

Из-за этого на Земле люди могут чувствовать слабость, испытывать бессонницу. Нарушения возникают в работе средств низко-частотной связи, что может приводить к ошибкам в определении местоположения кораблей и самолетов. Но есть и приятные бонусы — очень яркие северные сияния. Их можно будет увидеть уже в выходные.