Две жены бунтаря Кинчева: как вторая супруга смогла остепенить музыканта-легенду

Их пару называют одной из самых крепких среди союзов русских рокеров.

Они познакомились майским вечером в очереди в винном магазине. Фанаткой «Алисы» девушка не была, но Константина узнала сразу. Он стоял позади нее в очереди, с ним был Юра Шевчук. Разговорились, познакомились. Ажиотаж вокруг персоны Кинчева раздражал ее. Но она решила продолжить общение, и это стало началом большой любви, прошедшей через всю жизнь.

Константин Кинчев — знаковая фигура не только в русском роке, но и во всей российской музыке конца 1980-х и 1990-х. И характер у него, как у всех творческих людей, не сахар. После 40 лет стал более стабилен, чем в молодости. Но вот эта вот инфантильность, которую часто и называют «божьей искрой», она с ним так и осталась. Терпение и мудрость его второй супруги, с которой они вместе вот уже более 30 лет, вызывают уважение.

Несмотря на средние внешние данные — худощавость, средний рост, сильные зависимости от алкоголя и позже от запрещенных веществ, женщины всегда вились вокруг него. Их привлекала харизма, вот и летели, словно мотыльки на пламя.

В личной жизни Константина Кинчева было два брака. Впервые он женился, когда еще не был знаменитым на всю страну музыкантом. Супругой стала Анна Голубева, которая родила мужу единственного сына Евгения.

Надо отдельно упомянуть, что на изломе времен и в период распада СССР Кинчев был одним из самых популярных музыкантов в стране. А в 1989-м «Алиса» отправилась в большой тур по Америке.

Кинчев по случайности угодил и в политические жернова. После победы над ГКЧП, кому-то из окружения Бориса Ельцина пришла в голову мысль, что рейтинг Бориса Николаевича надо закрепить у молодежи, а для этого надо привлечь кумиров поколения — наградить их медалями лично. К утру дня награждения Кинчев был найден в одной из тусовочных квартир, он был опухший с перепоя, заросший щетиной, в непотребных джинсах и майке.

Думаю, одного лишь этого факта из биографии достаточно, чтобы понять, насколько он был «хорошим» мужем. Так что первая жена немного потеряла с его уходом.

Итак, Александру он встретил в очереди в винном магазине. Она не купилась на его харизму. Думаю, это его и подцепило на крючок. Все его знали, все его обожали. А вот Александра — нет. И он начал ее завоевывать.

Константин разводится с первой супругой и переезжает жить к Александре, которая на тот момент уже растила дочь от первого брака. Кстати, надо сказать, что Александра тоже была причастна к творческому бомонду страны, она — дочь заслуженного артиста СССР Алексея Локтева.

В 1991 году у них родилась дочь Вера.

Нельзя сказать, что Кинчев сразу остепенился в этом браке. Первые лет семь жизни с ним для Александры были тем еще аттракционом. Был период, когда он употреблял вещества по три раза в день. С 1995 года он чист, а сейчас вообще православный верующий. Но периодически выпивает. Говорит, что выпить бутылку коньяка во время концерта — это обычный нормальный концерт.

Дети Константина дружны между собой. Сын от первого брака — Евгений — давно вырос и стал журналистом, работал в спортивном журнале, а после занимался вопросами атрибутики в группе «Алиса». Дочь Вера Панфилова стала актрисой, в СМИ о ней часто писали как о девушке и, предположительно, невесте Ивана Янковского, но они расстались.

«Как Александра относилась к тому, что муж жутко пил и употреблял наркотики?

Она скорее занимала позицию наблюдателя. Лишь однажды поутру вылила его бутылку водки в раковину. Потом решила, что бороться бессмысленно, и Костя должен справиться с этим сам. Причем ответственность за семейные дела она с мужа никогда не снимала. Например, он должен был забирать Машу из сада».

Последние лет десять Александра и Константин большую часть времени живут в небольшой деревне Саба, которая расположена в Ленинградской области. Это примерно в 170 километрах от Санкт-Петербурга, при этом возлюбленных совершенно не пугает подобное расстояние.

«Да, живем не в Санкт-Петербурге, а в деревне. Расстояние приличное, но нам здесь уютно и комфортно. Главное, что мы счастливы, а в город как-то и не хочется. Здесь у нас чистый воздух, тишина, натуральные продукты, уют и многое другое», — говорил Константин в интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Алиса» празднует 40-летие группы туром по стране.