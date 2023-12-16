Старательно скрывали? Ужасающие факты о жизни женщин в Древнем Риме и Греции

Мы привыкли видеть, как в фильмах южные девушки ходили в дорогих тканях и пили вино, но на деле их существование было не таким счастливым.

При просмотре различных фильмов про Древнюю Грецию и Древний Рим хочется позавидовать женщинам, которые жили в эти времена — они постоянно появлялись в красивых дорогих струящихся тканях и без конца хлестали домашнее вино… Но на деле жизнь их была вовсе не так безоблачна, а в каких-то моментах даже ужасна.

Очень много работали

Особенно тяжело девушкам приходилось во время правления императора Августа. В правах они были почти не ограничены, конечно, но если принадлежали к низшим слоям социального строя, то им приходилось постоянно пахать на работе. Список профессий, однако, вовсе не был велик, чаще всего эти девушки трудились на фермах.

А вот если дама жила в городе, то уже могла стать актрисой, акушеркой, танцовщицей, швеей, поваром, парикмахером или же официанткой. Самые привилегированные дамы вообще не обязаны были работать — они занимались исключительно домашним бытом.

Странные правила развода

Во времена Древней Греции существовало три вида браков: coemptio — брачный выкуп; брак, в котором за невесту платит муж, confarreatio — брак между знатью и usus — взаимное сожительство, когда женщина, прожившая в доме мужчины один год, становилась его законной женой. И в последнем случае развод был достаточно упрощенным — если женщина три ночи находилась вне дома, то брак автоматически аннулировался.

Общаться можно было только в бане

С одной стороны, в древнем Риме был достаточно приличный уровень личной гигиены — они создали качественные общественные бани и туалеты, развили систему канализации. Дурного запаха практически не было на улицах. Но вот от посещения бани было больше скорее минусов, чем плюсов: уровень заражения различными болячками зашкаливал.

Только для женщин были плюсы — бани разделялись по полому признаку, поэтому внимательных мужей поблизости не было. Женщины бегали туда пообщаться с подружками и послушать стихи. Иногда даже удавалось встретиться с тайным любовником. Чуть позже епископ Август запретил женщинам обнажаться везде, в том числе и банях, поэтому им приходилось носить специальную одежду, в которой они и мылись.

Запрет на кормление грудью

Знатным римлянкам запрещалось кормить новорожденных детей грудью — малышей сразу относили кормилицам. Один из известных врачей того времени — Соранус — говорил, что мать очень истощается в результате родов, поэтому нельзя ее уговаривать делиться с младенецем молоком. Также он полагал, что если ребенка получала греческая кормилица, то вместе с питанием она могла передать малышу знания родного языка, а когда римляне завоевали греков, это было большим страхом для нации.

Власть отца

В отличие от многих культур, в Древней Греции и в Древнем Риме муж не имел никакой власти над своей женой, а также — никаких прав. Все продолжал решать отец девушки. Любая женщина обязана была пойти против воли своего законного супруга, в случае его конфликта с ее папой, поэтому сохранить верность отцу было приоритетом. Помимо всего, после свадьбы женщина никогда не брала фамилию мужа, а оставляла девичью в память о родителе.

Отсутствие личного имени

В Древней Греции такого факта не было, но вот во времена Древнего Рима у женщин не было собственных имен. Им немного видоизменяли девичьи фамилии, и они назывались в соответствии с ними (например, Корнелия происходила из рода Корнелия). Если у родителей появилось на свет аж несколько дочек, то их именовали как Корнелия Первая, Корнелия Вторая и так далее.

Позже, когда времена изменились, девочкам давали два имени, объединяя фамилию отца и название места, где она родилась. В самой поздней античности девочек часто называли в честь их матерей или других родственниц, которых, в свою очередь, часто называли в честь святых.

Жуткая замена косметических средств

Во времена древних римлян женщины очень сильно за собой ухаживали. Основной тренд — это бледная аристократичная и, что самое главное, чистая кожа. Для того, чтобы ее добиться, делали маски из ланолина — вещества, получаемого из овечьей шерсти. При этом запах от бьюти-средства исходил неприятный, на него часто жаловались мужчины.

Приходилось использовать много неприятных вещей — в том числе, уксус, серу, лук с птичьим жиром, лошадиный навоз и даже ослиное молоко. Состоятельные женщины использовали крокодиловый помет и пепел улиток для отбеливания кожи. А искусственные зубы богатые римляне делали из слоновой кости.

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