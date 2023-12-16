В 2022 году Россия нарастила внешний долг лишь перед одной страной

При этом задолженность РФ перед другими двумя кредиторами продолжает сокращаться.

По итогам 2022 года у России выросла задолженность лишь перед Индией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный банк.

У России в прошлом году было только три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Перед первой страной из этого списка задолженность Москвы оказалась самой большой. Так, за год она увеличилась на 25%, до 777 миллионов долларов.

Что же касается двух других стран, то долг перед ними продолжал сокращаться. Так, перед Южной Кореей он уменьшился на четверть, до 209,8 миллиона долларов, а перед Францией — в 1,8 раза, до 177,8 миллиона долларов.

Размер общего внешнего долга России в 2022 году составил 376,1 миллиарда долларов, сократившись на 20%. Причем за всю современную историю эти темпы снижения оказались рекордными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал российскую экономику достаточно прочной для того, чтобы уверенно идти вперед. Консолидация населения страны сейчас крайне высока, отметил он в «Итогах года».