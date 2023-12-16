Судимым за педофилию хотят запретить посещать школы и детские площадки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 14 0

В РФ предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений

Судимым за педофилию хотят запретить посещать школы и детские площадки

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo/photothek.net

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Законопроект внесен в Госдуму. Если его примут, то кто будет следить за исполнением закона?

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий запретить посещать предназначенные для детей объекты лицам, имеющим непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Текст документа размещен в электронной базе законодательного органа.

В перечень запрещенных к посещению объектов будут входить территории детских образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций и организаций культуры. Кроме того, планируется ограничить возможность посещать открытые спортивные и детские игровые площадки.

Для некоторых случаев возможны исключения. К примеру, если поднадзорное лицо является родителем ребенка и сопровождает его.

«Положения законопроекта основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кто будет следить за исполнением закона, если его примут, пока неясно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кабинет министров утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя россиянами.

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