Куда пропала звезда «Ефросиньи» Анастасия Макарова и почему не снимается в кино?

Роль, принесшую головокружительную славу, актриса получила в 28 лет. Неужели успеху она предпочла другую, затворническую жизнь?

Вот уже много лет актриса Анастасия Макарова, знакомая россиянам по роли Ефросиньи в одноименном сериале, не появляется на больших экранах. Фанаты видят активность на ее страницах в соцсетях, но как же профессия? Неужели работе она предпочла иную стезю?

Покорившая сердца

В такой крупный проект как сериал «Ефросинья», да еще на главную роль, 28-летняя Настя попала впервые. Нет, это были не первые ее съемки, до этого она приняла участие в целом ряде фильмов и сериалов, но все роли были второстепенными, часто эпизодическими. И вдруг такая удача — в 2009 году ее утвердили на роль главной героини, да еще и персонаж такой необычный, ранее Макаровой приходилось играть или стерв, или девушек с низкой социальной ответственностью.

Знала бы Настя, с какими трудностями ей придется столкнуться за те три года, что снимали эту 758-серийную мелодраму, сто раз подумала бы — стоит ли вообще соглашаться. Сейчас, по прошествии многих лет с окончания съемок, все проблемы, неудобства и страхи забылись, остались лишь приятные воспоминания и ностальгия по тем дням. А тогда таежные сцены снимали в экстремальных условиях, зимой в лесах температура опускалась до минус 25, а съемочный день длился с 8:00 до 20-21:00.

«Первые дни было очень тяжело. Я не могла понять, что вообще происходит, кто я, что я должна делать.… Все снималось на ходу, к чему я оказалась совершенно не готова. Я не могла контролировать качество своей игры, свой внешний вид… Уставала дико. А тут еще начались проблемы со здоровьем. Я не могла элементарно сходить к врачу, потому что это означало бы простой всей съемочной группы… Я была на грани нервного срыва», — вспоминала Анастасия.

Стоит отметить, что во время работы над сериалом в жизни актрисы произошли очень важные события — она вышла замуж и родила двоих сыновей. Как ей удалось все это совместить, она и сама сейчас не понимает, и благодарит мужа за то, что помогал, поддерживал, и вдохновлял.

Все — ради любимых

Анастасия Макарова с мужем. Фото: Instagram* / nastya.mak.life

Они познакомились на Бали, куда Настя вырвалась отдохнуть от тяжелой работы, и уже в сентябре 2010-го сыграли свадьбу. А через несколько месяцев в семье родился первенец, Елисей. Муж Анастасии, Никита Казаков — предприниматель.

Супруги живут в своем доме в подмосковном поселке Жостово, и сейчас воспитывают уже троих детей — в 2013-м у них родился второй сын Захар, а еще через два года — дочка Ульяна.

Понятно, что многодетной маме все эти годы было не до кино, такая большая семья требует много сил и времени. Но она ни о чем не жалеет, обожает своих малышей и мужа, старается проводить с ними все свое свободное время.

Актриса Анастасия Макарова с детьми. Фото: Instagram* / nastya.mak.life

Актриса вернулась на экраны в 2019-м, сыграла маму Темы в детективе «Dетки» а чуть позже появилась в небольшой роли Лены в фильме «Курорт цвета хаки», затем получила еще несколько предложений.

19 декабря актрисе исполняется 41 год. В таком возрасте, говорят звезды шоу-бизнеса, тяжело выдерживать конкуренцию, более молодые актрисы на пятки наступают, да и режиссеры за столько лет забыли Анастасию. Но она не падает духом, мечтает сама поставить музыкальный спектакль и сыграть в нем главную роль, а что из этого получится — увидим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с забытой всеми актрисой Ольгой Егоровой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.