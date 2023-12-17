Череда смертей произошла в бесланском роддоме в 2021 году.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Хасана Тагаева — бывшего заведующего родильным отделением больницы во Владикавказе, где за 2021 году скончались восемь мам и семеро младенцев. Источник 5-tv.ru сообщил, что его подозревают по статье о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

В 2021 году во время пандемии коронавируса в одном из роддомов во Владикавказе произошла череда смертей. По данным собеседника, Тагаев мог вносить заведомо ложные данные в медкарты.

Как пострадавшие проводили последние дни в больнице?

По словам матери одной из пострадавших, перед трагедией ее дочери в больнице ввели дорогостоящий препарат, после чего та будто онемела — перестала откликаться и даже шевелиться. Известно, что еще одна пациентка скончалась в этой больнице на следующий день после того, как ее ввели в медикаментозную кому.

«Как снег на голову. Как матери сказать, что ее единственного ребенка не стало», — поделилась мать ругой погибшей Майя Хутинаева.

Татьяна Бандуркина поделилась историей своей дочери. Ее госпитализировали во время беременности с 10% поражением легких. В больнице она несколько раз побывала в коме. Сначала врачи давали положительные прогнозы, а потом резко заявили о необходимости кесарева сечения на седьмом месяце беременности.

Дочь Татьяны два года спустя все еще вынуждена проходить лечение. Сейчас она находится в одной из клиник Китая, а дома ее ждут две дочери, одну из которых она даже никогда не видела, ведь во время родов она в сознание не приходила.

Мать еще одной погибшей рассказал, что у ее беременной дочери в больнице выявили падение сатурации и сильное инфекционное заражение. Новорожденный сын девушки, согласно данным медучреждения, скончался во время родов. Однако следствие считает, что малыш умер позже, в палате.

Ранее 5-tv.ru писал, что жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения.