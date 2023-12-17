«Платят мало»: как дочь Пригожина выживает после микроинсульта
Дочь Пригожина начала зарабатывать после микроинсульта
Фото: Instagram* / danaya_prigozhina
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Девушка мечтает сделать пластическую операцию.
Дочь популярного российского продюсера Иосифа Пригожина Даная старается жить самостоятельно, не прося помощи у знаменитого отца. Девушка зарабатывает своим трудом и мечтает преобразиться, пишет StarHit.ru.
Иосиф Пригожин положительно относится к стремлению 26-летней дочери от первого брака. Он считает, что детям помогать необходимо только до момента их взросления.
«Никто никому ничего не должен и ничем не обязан», — руководствуется принципом шоумен.
Даная Пригожина более года назад родила на свет сына Даниэля в счастливом браке с Евгением, сотрудником полиции. Чтобы помочь семейному бюджету девушка устроилась в службу такси, как только малыш немного подрос. Как ранее признавалась молодая мама, платят немного, но этого вполне хватает на все нужды.
«Платят мало, но мне хватает. График — без выходных», — делилась она в программе федерального телеканала.
Дочь Пригожина оплачивает аренду дома в Подмосковье, а также планирует сделать пластическую «профилактическую» операцию, которая устранит физические факторы, мешающие занятию спортом.
За помощью к родному отцу Даная обращается нечасто. Исключением стал лишь действительно серьезный случай — осенью этого года девушка перенесла микроинсульт. Она начала лечение с частным врачом, которого порекомендовал Пригожин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Пригожина пойдет на радикальные меры из-за родов.
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