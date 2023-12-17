Пенсионеров в России освободят от уплаты комиссии по ЖКХ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Депутат ГД Исаев подтвердил, что пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ

Пенсионеров в России освободят от уплаты комиссии по ЖКХ

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Президент поддержал соответствующую инициативу.

Российских пенсионеров освободят от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом сообщил заместитель главы партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций нижней палаты, в ходе которой подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссии по ЖКХ, уточнил Исаев.

«Пенсионеры будут освобождены», — прокомментировал замглавы «Единой России» в беседе с журналистами.

Глава государства встретился с лидерами российских партий двумя днями ранее, 15 декабря. Он напомнил, что кабмин запретил банкам взимать с пенсионеров комиссию по ЖКХ. Он уточнил, что правительство отменит ее не только для льготников, но и всех пенсионеров в целом.

В рамках совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Путин также отметил, что повышение тарифов ЖКХ должно быть своевременным и плавным. При этом, по его словам, должны расти и доходы россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, какие социально-экономические проблемы решат после итогов года Путина.

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