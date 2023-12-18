«Глубокая душа»: Наталья Подольская раскрыла секрет успеха Ильи Авербуха

Сегодня фигурист, празднующий свое 50-летие, является успешным продюсером собственного ледового шоу, а также счастливым мужем и отцом.

Накануне вечером в Москве состоялось юбилейное ледовое шоу хореографа, продюсера и фигуриста Ильи Авербуха. Помимо зрелищных танцев, зрителей порадовали и выступлениями отечественных артистов. Среди них была и Наталья Подольская. Певица в беседе с корреспондентом 5-tv.ru раскрыла секрет успеха Авербуха.

«В его характере, желании все время что-то делать новое, не стоять на месте. Не довольствоваться тем, что есть уже. Все время что-то новое (создает. Прим. ред.). Он очень творческий. Он вроде бы спортсмен… И их жизнь так устроена, что тренировки, тренировки, тренировки. И больше ни на что нет времени. Но все фигуристы, когда я впервые с ними познакомилась, поразили меня тем, какие они творческие, какая глубокая у каждого из них душа. И сколько там фантазии, чувств», — призналась артистка.

Заслуженный мастер спорта России отмечает 18 декабря свой юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Сегодня он успешный продюсер собственного ледового шоу, счастливый муж и отец. За его плечами — множество достижений в спорте. Авербух является серебряным призером Олимпиады 2002 года в танцах на льду. Также он становился чемпионом мира и Европы.

Подольская признается, что благодаря Авербуху спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Артистка принимала участие в шоу, где звезды выступают на льду вместе с профессиональными фигуристами. И после этого она увидела, что ее тело может выглядеть иначе.

«С тех пор спорт абсолютно плотно вошел в мою жизнь. И теперь это часть моей жизни благодаря проекту и Илье Авербуху», — призналась певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров исполнил танец на льду вместе с супругой на шоу Авербуха. Как это было — смотрите на видео в нашем материале.