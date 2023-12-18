Spotify официально прекратил работу в России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Работа сервиса была приостановлена вскоре после начала спецоперации.

Spotify официально прекратил работу в России

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

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Музыкальный сервис Spotify официально прекратил работу своего единственного юридического лица в России. Информация об этом появилась в базе данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Spotify — шведский аудиостриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. В РФ он был запущен в июле 2020 года. Однако его работа была приостановлена на территории нашей страны вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Представители сервиса объяснили это тогда «тщательным анализом текущей ситуации».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что хит «Мой мармеладный», который был выпущен 20 лет назад, пережил второе рождение и попал в топ вирусных треков (Viral 50) стримингового сервиса Spotify. По словам исполнительницы Кати Лель, объяснение кроется в силе времени.

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