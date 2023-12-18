Spotify официально прекратил работу в России

Музыкальный сервис Spotify официально прекратил работу своего единственного юридического лица в России. Информация об этом появилась в базе данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Spotify — шведский аудиостриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. В РФ он был запущен в июле 2020 года. Однако его работа была приостановлена на территории нашей страны вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Представители сервиса объяснили это тогда «тщательным анализом текущей ситуации».

Как уход мировых мэйджоров из России скажется на меломанах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хит «Мой мармеладный», который был выпущен 20 лет назад, пережил второе рождение и попал в топ вирусных треков (Viral 50) стримингового сервиса Spotify. По словам исполнительницы Кати Лель, объяснение кроется в силе времени.