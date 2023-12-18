Два неудачных брака и тайная дочь: куда пропала звезда «Кухни» Могилевская

Актриса родила единственную дочь в 41-летнем возрасте.

Актриса Марина Могилевская известна по ролям в таких сериалах, как «Каменская», «Марш Турецкого», «Кухня», «Склифосовский» и других. Как сложилась ее жизнь, снимается ли она сейчас в кино? Об этом рассказал портал 72.RU.

Развод родителей и переезд

Могилевская родилась в 1970 году в городе Заводоуковске Тюменской области. Ее мама работала учительницей, а отец был ученым. Родители расстались, когда дочери было три года. После развода Марина с мамой переехали в Московскую область, где она и выросла. А ее папа вернулся на родину, в Киев.

После окончания школы в Дубне Марина хотела поступить в МГИМО, но не получилось. Тогда она приняла решение переехать к отцу в Киев. Там она наконец, стала студенткой. Училась на экономическом факультете в институте народного хозяйства.

Первые роли и популярность

Будущая профессия, не связанная с творчеством, новоиспеченной подопечной вуза совсем не нравилась. Вскоре у нее случилась судьбоносная встреча. Однажды ее заметила актриса, которая была знакома с ее отцом. Она сказала, что собираются снимать новый фильм «Каменная душа», для которого ищут особенную героиню, «девочку с небесными глазами». Женщина выразила уверенность, что дочь товарища идеально подойдет для этой кинокартины. Так и произошло, Марину взяли на главную роль.

Так, Могилевская поняла, что ей суждено быть актрисой. Вскоре поступила в театральный институт. В 1991-м она окончила оба университета. В 90-е в ее профессиональной копилке было уже 20 фильмов.

В 1996-м она переехала в Москву. Здесь она снялась еще в нескольких картинах и начала пробовать себя в роли телеведущей.

Но по-настоящему она прославилась после «Марша Турецкого». В этом же 2000 году она сыграла роль в другом набирающем популярность проекте — в «Каменской». В 2010-м Могилевская стала заслуженной артисткой РФ.

Личная жизнь

Первый раз Марина вышла замуж за украинского кинооператора Виталия Запорожченко. Союз распался через восемь лет. Именно после расставания с ним Могилевская уехала в Москву.

Во второй брак она вступила с продюсером Александром Окоповым. Они прожили вместе четыре года и развелись.

Главной мечтой актрисы всегда было желание родить ребенка. Но неудачные браки и занятость на съемках мешали ей. Она родила свою единственную дочь Марию в 2011-м в 41-летнем возрасте. Имя отца ребенка знаменитость тщательно скрывает.

Ее лучшей подругой была коллега Вера Глаголева. Близкий человек умер в 2017 году. Это стало для Могилевской настоящим ударом. К сожалению, не последним. В 2018-м ушел из жизни ее отец.

Сегодня о жизни кинозвезды практически ничего неизвестно. Она не появляется на публике уже несколько лет и не ведет блог в соцсетях. Артистка посвятила себя воспитанию дочки. О ее участии в съемках новых фильмов информации нет.

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