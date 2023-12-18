Впал в ступор: что происходило с Байденом во время ДТП с президентским кортежем

Автомобиль нарушителя же окружили полицейские — водитель не стал сопротивляться и сразу поднял руки.

Джо Байден едва не угодил в аварию — в его кортеж врезался автомобиль. Все произошло в тот момент, когда Байден вышел на улицу, чтобы сесть в одну из машин.

От неожиданного грохота американский президент впал в ступор. Впрочем, Байдена быстро растормошила охрана.

Его с женой посадили в машину и увезли с места происшествия. А автомобиль нарушителя окружили полицейские — водитель не стал сопротивляться и сразу поднял руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский президент дает все больше поводов для беспокойства согражданам относительно его ментального состояния. Байден рассказал, что его умерший больше 20 лет назад отец недавно подвергся нападению боевиков ХАМАС.

Казусы с главой Белого дома происходят регулярно, в последнее время все чаще. Так, в прошлом месяце Байден внезапно «уступил» должность своему заместителю, назвав Камалу Харрис президентом.