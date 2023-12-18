Впал в ступор: что происходило с Байденом во время ДТП с президентским кортежем

Эфирная новость 111 0

Байдена с места ДТП в Делавэре увезли на другом автомобиле

Фото, видео: Reuters / NATHAN HOWARD; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Автомобиль нарушителя же окружили полицейские — водитель не стал сопротивляться и сразу поднял руки.

Джо Байден едва не угодил в аварию — в его кортеж врезался автомобиль. Все произошло в тот момент, когда Байден вышел на улицу, чтобы сесть в одну из машин.

От неожиданного грохота американский президент впал в ступор. Впрочем, Байдена быстро растормошила охрана.

Его с женой посадили в машину и увезли с места происшествия. А автомобиль нарушителя окружили полицейские — водитель не стал сопротивляться и сразу поднял руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский президент дает все больше поводов для беспокойства согражданам относительно его ментального состояния. Байден рассказал, что его умерший больше 20 лет назад отец недавно подвергся нападению боевиков ХАМАС. 

Казусы с главой Белого дома происходят регулярно, в последнее время все чаще. Так, в прошлом месяце Байден внезапно «уступил» должность своему заместителю, назвав Камалу Харрис президентом.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зе...

Последние новости

13:33
Национальная премия в области музейного дела появится в России
13:30
Чего она хочет? Самбурская заявила о желании получить новые ощущения от партнера
13:16
В Депздраве объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц Москвы
13:15
Воспоминания на всю жизнь: как небанально занять детей в Новый год
13:12
Суд сократил на полгода сроки братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд руб
13:00
«Энергичные меры»: в Кремле оценили ситуацию с куриными яйцами в России

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Боится весь мир: какого российского оружия испугались на Западе
Болезнь вернулась? Буйнова заметили хромающим на съемках
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам