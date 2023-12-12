Сошел с ума? Байден заявил о похождениях давно умершего отца в Израиле

Неожиданное утверждение прозвучало в Белом доме на праздновании Хануки.

Тем временем, американский президент дает все больше поводов для беспокойства своих сограждан относительно его ментального состояния. Джо Байден рассказал, что его умерший больше 20 лет назад отец недавно подвергся нападению боевиков ХАМАС. Неожиданное заявление прозвучало в Белом доме на праздновании Хануки.

«После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома. Он спрятался в каком-то укрытии с женой и дочерью и пробыл там 20 часов, пока его не спасли. Его сын был зверски убит», — сказал американский лидер.

Казусы с главой Белого дома происходят регулярно, в последнее время все чаще. Так, в прошлом месяце Байден внезапно «уступил» должность своему заместителю, назвав Камалу Харрис президентом.

По данным последних опросов, приведенных ABC, Байден стал самым непопулярным президентом США за всю историю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден путает китайских лидеров и угрожает ядерным оружием.