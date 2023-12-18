В Самаре задержан глава ГУ МЧС Олег Бойко, подозреваемый в коррупции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 46 0

Известно, что силовики уже проводят обыски.

В Самаре задержан глава ГУ МЧС Олег Бойко, подозреваемый в коррупции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко задержали силовики. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

Предварительно известно, что Бойко задержан из-за получения незаконных средств при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности. При этом сами проверки проводили его подчиненные, а с них глава ГУ МЧС требовал деньги. Сообщается, что речь может идти о десятках миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ проводят обыски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что был задержан экс-глава регионального управления МВД Петербурга и Ленобласти по вопросам миграции. По данным следствия, благодаря организованной им схеме с января 2020-го года легализовались более 16 тысяч иностранцев, приехавших в Россию на заработки.

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В Самаре задержан глава ГУ МЧС Олег Бойко, подозреваемый в коррупции

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