В Самаре задержан глава ГУ МЧС Олег Бойко, подозреваемый в коррупции

Главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко задержали силовики. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник.

Предварительно известно, что Бойко задержан из-за получения незаконных средств при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности. При этом сами проверки проводили его подчиненные, а с них глава ГУ МЧС требовал деньги. Сообщается, что речь может идти о десятках миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ проводят обыски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что был задержан экс-глава регионального управления МВД Петербурга и Ленобласти по вопросам миграции. По данным следствия, благодаря организованной им схеме с января 2020-го года легализовались более 16 тысяч иностранцев, приехавших в Россию на заработки.