Мишустин вместе с главами правительств стран СНГ посетил выставку «Россия»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Российский премьер познакомил иностранных коллег с достижениями страны.

Мишустин вместе с главами правительств стран СНГ посетил выставку «Россия»

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ. Главы правительств стран Содружества начали осмотр экспозиции с галереи «Достижения России».

В российском правительстве павильоны на ВДНХ назвали «аудиовизуальным шоу», которое позволяет попасть в путешествие по главным достижениям России.

Во время осмотра экспозиции Мишустин поведал гостям, как устроена выставка. По его словам, галерея превратилась в модель мониторинга национальных целей развития государства и позволяет контролировать целых три направления: финансы, электронный бюджет и выполнение мероприятий.

Российский премьер также отметил, что выставка вызвала активную обратную связь посетителей, а она позволяет оценивать национальные проекты, госпрограммы и иные инициативы.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей.

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