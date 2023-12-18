Перевернет вашу жизнь: как правильно загадывать желание на Новый год

Многие верят, что загаданное в новогоднюю ночь желание непременно сбудется. В разных странах существуют свои обычаи и ритуалы, позволяющие отметить праздник с верой в лучшее, пишет издание URA.RU.

Под бой курантов

В России массово практикуется загадывание желаний во время боя курантов. Нужно успеть это сделать между первым и последним ударом часов на Кремлевской башне. Считается, что в этот момент открываются врата в новый год и загаданное непременно воплотится в реальность.

Сжигание записки с мечтой

Еще один распространенный ритуал — изложить мечту на маленьком листочке бумаги, сжечь его над бокалом шампанского и выпить все с пеплом до того, как пробьет последний удар курантов.

Загадывание желаний при встрече с символом года

Согласно восточному календарю, каждый год имеет своего покровителя из числа животных. В России принято сосредоточиться на заветном желании, встретив изображение, либо фигурку символа наступающего года. К примеру, можно «помолиться», увидев открытку, игрушку или даже костюм на новогоднем мероприятии.

Использование салютов для отправки посланий в небо

Во многих странах люди верят, что фейерверки помогают установить связь со Вселенной. По мнению многих, свет и энергия огней помогут сбыться самым сокровенным мечтам.

Ритуал с 12 виноградинами в Испании

В Испании есть уникальная традиция — съесть 12 виноградин, по одной на каждый удар курантов в полночь. Каждая из них обозначает один месяц в году, и на каждую нужно загадать отдельную «хотелку».

Бросание монеты в воду

В некоторых культурах принято кидать монету в реку с загаданным желанием в новогоднюю ночь. Это символизирует отпускание старого и привлечение удачи и процветания в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, как небанально занять детей в Новый год.