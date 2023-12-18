Путин оценил благосостояние большинства россиян: «Живут от зарплаты до зарплаты»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Глава государства также объяснил, почему детям богатых родителей полезно выходить «из зоны комфорта».

Президент РФ Владимир Путин оценил финансовое состояние российских семей на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Как отметил глава государства, несмотря на достойный в целом уровень жизни граждан, большая их часть ежемесячно планирует и рассчитывает бюджет, чтобы его хватило на все необходимое.

«В семьях, где полное благополучие финансовое, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много», — сказал Путин.

Обеспеченные россияне, как подчеркнул президент, те, кто задумывается о будущем своих детей, не стремятся осыпать их роскошью. Наоборот, родители стараются «вынимать» отпрысков из зоны комфорта, создавать им искусственные сложности. По мнению Владимира Путина, как поступают мудрые люди. Их цель — научить наследников самостоятельности и целеустремленности.

«Чтобы человек сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит. И, как производное, ни к чему не стремится. Вот в чем беда. Надеюсь, что у таких ребят, как вы, этой беды нет и не будет. Вы сами всего добиваетесь. Это — залог успеха», — заключил президент, обращаясь к слушателям.

На том же мероприятии российский лидер сообщал, что уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил 2,9%. По мнению Путина, это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики. Кроме того, он пообещал, что реальные зарплаты граждан в будущем году вырастут на 8,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен сразу на 18%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных темах, затронутых президентом в ходе прямой линии.

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