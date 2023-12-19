Липовые елки: как интернет-мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года

Получив деньги, продавцы перестают выходить на связь.

В преддверии Нового года интернет-мошенники придумывают новые способы обмана граждан. Один из них — продажа несуществующих елок. Красиво оформленные сайты приглашают всех желающих приобрести главный символ праздника онлайн и за разумные деньги.

Однако на практике покупатель часто рискует оказаться обманутым. Корреспондент «Известий» Артем Яковенко о том, как сохранить и деньги, и новогоднее настроение.

Накануне Нового года Тамара Матюшина хотела устроить своей семье праздник — заказать красивую голубую ель, но, как позже оказалось, отдала все деньги мошенникам. Объявление нашла в социальных сетях. Разнообразие и низкие цены сразу привлекли внимание.

Тамара еще раз связалась с продавцом, тот пообещал, что елку уже собирают и вот-вот отправят. Однако, если ждать не хочется, можно забрать товар самостоятельно.

Мошенники убеждали, что склад с елками находится на московском рынке, якобы в одном из павильонов. Даже дали координаты секции, где можно забрать заказ. Однако, как только пострадавшая сюда пришла — увидела только такую картину. На месте магазина оказался только чужой склад с пустыми полками.

К этому времени аферист уже добавил Тамару в черный список. На самом рынке такому обману не удивляются. Прикидываться сезонными продавцами — это своеобразная новогодняя традиция мошенников. А чем ближе праздники — тем больше активность и аппетиты аферистов. Поддельные сообщества в соцсетях только вершина айсберга. Злоумышленники научились создавать зеркальные сайты оригинальных магазинов.

За несуществующую искусственную елку Алена отдала 13 тысяч рублей. В поисковике сайт занимал одну из первых строчек, поэтому сомнений в его оригинальности не было. Выбрала дату, перевела деньги. Вот только в назначенный день заказ так и не пришел.

Мы сравнили два Интернет-ресурса. Слева — фишинговый. Помимо очевидной разницы в адресных строках, стоит обратить внимание на дизайн. Зачастую мошенников выдают детали — страница и ее наполнение скромнее, чем у оригинала. А в разделе «контакты» и «обратная связь» куда меньше информации.

В предновогодней суматохе люди охотятся за скидками и часто становятся менее внимательными — этим и пользуются мошенники. Однако в списке инструментов для обмана не только фишинговые сайты, Telegram-каналы, но и смс-рассылки с выгодными предложениями. Привлечь к ответственности аферистов может быть очень непросто.

«Пользователь осуществляет перевод и дальше этот перевод поступает за границу. Таким образом вычислить и отследить этот путь практически невозможно», — рассказала юрист Марина Илич.

Максимум, что удается сделать стражам порядка — это заблокировать подозрительные сайты, но они открываются снова — уже по другому адресу. Чтобы не испортить себе праздник, нужно всегда проверять кому вы переводите деньги. А чтобы наверняка не стать жертвой обмана эксперты рекомендуют выбирать подарки по-старинке — в обычных магазинах.