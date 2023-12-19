В Ингушетии задержали подозреваемых в расстреле свидетеля по делу о терроризме

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 18 0

Инцидент случился 15 декабря. Совершив преступление, подозреваемые сожгли свое авто и скрылись.

В Ингушетии задержали подозреваемых в расстреле свидетеля по делу о терроризме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правоохранители задержали в Ингушетии четверых подозреваемых в убийстве мужчины, который проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с членами секты «Батал-Хаджи»*. Об этом сообщили 5-tv.ru источники в силовых структурах.

При этом отмечается, что продолжается розыск остальных участников преступления.

Все произошло 15 декабря, когда автомобиль с 39-летним мужчиной был расстрелян на дороге между Назранью и Сурхахи. Сами преступники находились в белой «Ладе», они произвели огонь из автоматов Калашникова. В результате свидетель получил множество пулевых ранений и скончался в больнице. Стрелявшие сожгли свою машину и скрылись.

Участники секты подозреваются в том числе во взрыве «Невского экспресса» в 2009 году и убийстве главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по полицейским под Ростовом. Инцидент произошел в начале декабря 2022 года недалеко от Новошахтинска. Тогда пострадал 27-летний сотрудник МВД.

* Организация признана в РФ террористической и запрещена.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

9:28
«Я долго не проживу»: последние подробности трагической смерти Дмитрия Красилова
9:18
В Ингушетии задержали подозреваемых в расстреле свидетеля по делу о терроризме
9:14
«Русские — наши друзья»: лидер Pink Floyd сообщил, что власти США запугивают артистов
9:06
Российскому самолету с умирающим пассажиром не позволили сесть в Норвегии
9:00
Ад на Земле: на полуострове Рейкьянес начал извергаться вулкан
8:44
Бросила олигарха, а позже осталась одна с сыном: как сейчас живет Ольга Прокофьева

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Наследство «Пухляша» Красилова: на что успел заработать артист за короткую жизнь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам