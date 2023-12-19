«Будем умирать от болезней»: даст ли ИИ людям возможность лежать на диване в достатке

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 49 0

IT-эксперт Геллер: ИИ вскоре позволит заменить людей в гуманитарных профессиях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio; Личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

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И кто лишится работы в результате развития технологий?

Искусственный интеллект (ИИ) имеет большое будущее, но перспектива лежать на диване, пока работают нейросети, не является лучшей. Об этом 5-tv.ru заявил IT-специалист Артем Геллер.

«Я думаю, что человек вообще не приспособлен, чтобы лежать на диване. Ведь тогда мы все будем просто умирать от болезней», — отметил эксперт.

Сейчас ИИ в том виде, который есть, уже существует лет 30, уточнил Геллер. Просто у технологий произошел такой сильный скачок, как бывает в технологическом мире.

Поскольку вопрос поднимается и государством, появилась соответствующая необходимость. Вопросы самих людей в качестве нечто нового, говорит специалист.

Технологии будут развиваться очень быстро, убежден Геллер. Уже сейчас ИИ применяется в отношении людей — он, например, отвечает, когда кто-то общается по телефону.

«Во многом это будет наращиваться в ближайшие лет пять. Я думаю, что в это время очень многие процессы заменят ИИ», — прогнозирует Геллер.

Жизнеобеспечивающие сферы, которые требуют большое количество людей, а людской мозг используют не сильно много — это как раз те сферы и задачи, где ИИ может быть применен. Например, говорит эксперт, есть расхожее мнение, что искусственный интеллект — новое электричество.

То есть, такая база, которая внедрится во все сферы жизни. Сейчас максимально продвигается как раз использование ИИ как инструмент для разработчиков.

А если говорить про клиентский уровень, то первыми заменят представителей гуманитарных профессий, считает Геллер. Среди них он назвал переводчиков, сценаристов, юристов и -менеджеров.

ИИ, продолжает он, уже довольно хорошо умеет «работать языком». А дальше нейросети «пройдутся» по всем: или просто станут инструментом, или вовсе полностью заменят.

Однако узкие профессионалы все еще незаменимы, подчеркнул Геллер. ИИ способен изменить «массовые потоки», которые не слишком критичны в принятии решений, но со всех сторон он пока не очень применим.

Ранее 5-tv.ru писал, сможет ли ИИ сейчас превзойти человека.

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