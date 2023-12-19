«Страшная трагедия»: Крайнова раскрыла детали смерти стилиста Смирнова
Певица Крайнова: тело стилиста Смирнова обнаружили в морге
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Неожиданный уход имиджмейкера из жизни стал для нее настоящим шоком.
Певица Анастасия Крайнова сообщила корреспонденту 5-tv.ru Валерии Чуб, что стилиста Романа Смирнова, работавшего со многими звездами, нашли в одном из моргов Москвы. По признанию знаменитости, неожиданный уход специалиста из жизни стал для нее настоящим шоком.
Она поделилась, что была очень близка с погибшим. Причем они называли друг друга «братом и сестрой».
«Для меня это страшная трагедия», — отметила Крайнова.
Исполнительница чувствует себя подавленно и разбито — она вспоминает Смирнова как «честного человека, с очень чистым сердцем». Крайнова призналась, что вместе с близкими стилиста они заметили его пропажу и начали поиски.
«Мы с его близкими потеряли его и начали искать. Нашли в одном из моргов в Москве. У него просто не выдержало сердце и остановилось», — рассказала артистка.
Также звезда дополнила, что поиски Смирнова начали 18 декабря около 12 часов дня. Тогда мобильный телефон имиджмейкера был недоступен, а сам он не появился на рабочем месте.
«Рома был очень обязательным человеком, и всех сразу насторожило, что его нет на работе», — заключила Крайнова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Смирнов незадолго до смерти приехал в гости к своей близкой приятельнице.
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