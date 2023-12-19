Жаловался на неразделенную любовь: умер стилист Ольги Бузовой Роман Смирнов

Новость о его смерти поразила общественность.

Сегодня утром стало известно о смерти звездного стилиста Романа Смирнова, который работал со многими российскими знаменитостями. Шокирующая новость появилась в личном блоге парикмахера, а друзья имиджмейкера постепенно начинают высказывать свои соболезнования в социальных сетях. Источник 5-tv.ru узнал некоторые обстоятельства трагической смерти Смирнова.

По сообщению нашего собеседника, стилист приехал в гости к своей близкой приятельнице. Друзья вели беседу в подъезде, где Роман поделился с подругой душераздирающей историей неразделенной любви, не дающей покоя стилисту. Приятельница ненадолго оставила мужчину, вернувшись в квартиру.

Спустя некоторое время, желая возобновить диалог и вернувшись на прежнее место, подруга обнаружила его тело под окнами дома. К большому несчастью, Роман Смирнов уже не подавал признаков жизни.

Имиджмейкер работал над образами таких популярных звезд, как Ольга Бузова, Анфиса Чехова и Екатерина Гусева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последнее выступление Дмитрия Красилова было посвящено его маме.