Жаловался на неразделенную любовь: умер стилист Ольги Бузовой Роман Смирнов
Стилист Бузовой Роман Смирнов перед смертью жаловался на неразделенную любовь
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новость о его смерти поразила общественность.
Сегодня утром стало известно о смерти звездного стилиста Романа Смирнова, который работал со многими российскими знаменитостями. Шокирующая новость появилась в личном блоге парикмахера, а друзья имиджмейкера постепенно начинают высказывать свои соболезнования в социальных сетях. Источник 5-tv.ru узнал некоторые обстоятельства трагической смерти Смирнова.
По сообщению нашего собеседника, стилист приехал в гости к своей близкой приятельнице. Друзья вели беседу в подъезде, где Роман поделился с подругой душераздирающей историей неразделенной любви, не дающей покоя стилисту. Приятельница ненадолго оставила мужчину, вернувшись в квартиру.
Спустя некоторое время, желая возобновить диалог и вернувшись на прежнее место, подруга обнаружила его тело под окнами дома. К большому несчастью, Роман Смирнов уже не подавал признаков жизни.
Имиджмейкер работал над образами таких популярных звезд, как Ольга Бузова, Анфиса Чехова и Екатерина Гусева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что последнее выступление Дмитрия Красилова было посвящено его маме.
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