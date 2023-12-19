Евросоюз не будет конфисковывать у россиян личные ювелирные украшения

Санкции Евросоюза не будут касаться конфискации у россиян личных украшений. Об этом 5-tv.ru сообщила Еврокомиссия, предоставив официальный ответ на запрос.

В отношении России был введен 12-й пакет санкций. Ограничения Евросоюз наложил на импорт природных алмазов, искусственных и ювелирных изделий, а также чугуна, железа и даже алюминия, в том числе, проволоки и фольги. Меры будут вводиться постепенно: начиная с 1 января 2024-го.

В Еврокомиссии же объяснили, что меры не распространяются на личные вещи россиян, то есть на товары, предназначенные для личного пользования, а не для продажи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на 12-й пакет санкций Евросоюза.