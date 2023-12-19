«Санкционное безумие»: в Кремле о 12-м пакете ограничений Евросоюза

В любом случае Россия будет делать так, чтобы защитить свои интересы, подчеркнул Дмитрий Песков.

Решение стран-участниц Европейского союза в 12-м пакете ввести ограничения против российского общества «Знание» является самым красноречивым свидетельством санкционного безумия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Самым примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества „Знание“… Наверное, это самое красноречивое свидетельство санкционного безумия», — сказал он.

Песков также назвал небольшой опасностью заморозку Евросоюзом активов для оборонных предприятий. Что же касается российских алмазов, то введение против них санкций было прогнозируемо, Москва к этому готовилась.

В целом же 12-й пакет антироссийских санкций говорит о том, что у Евросоюза исчерпывается ресурс областей, где могут вводиться рестрикции. В любом случае, подчеркнул Песков, Россия будет делать так, чтобы защитить свои интересы.

Ранее Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России. Однако согласование происходило без Австрии, которая заблокировала эту пачку рестрикций. Наложение вето было связано с тем, что Украина включила в свой черный список компании, якобы поддерживающие РФ, австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International. Правда, спустя несколько дней Вена разблокировала пакет санкций. Почему она изменила позицию рассказывал 5-tv.ru.

Евросоюз решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз официально ввел во внешнюю торговлю правило No Russia.