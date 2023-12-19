«Картина мира разная»: почему дочь Киркорова часто выглядит недовольной

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 47 0

Психолог Зберовский объяснил поведение дочери Киркорова уникальным развитием

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Алла-Виктория грандиозно отпраздновала свое 12-летие, но поклонникам кажется, что она не впечатлена. В чем дело?

Дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории недавно исполнилось 12 лет. Король российской эстрады устроил наследнице шикарный праздник, потратив десятки миллионов рублей.

Однако на снимках, опубликованных после торжества, поклонники звезды заметили, что у девочки было, в основном, недовольное выражение лица. Психолог Андрей Зберовский заявил 5-tv.ru, что проявление ярких эмоций, даже не всегда позитивных — не что иное, как признак развития индивидуальности детей.

По мнению специалиста, каждый ребенок, пока его не «отшлифует» взрослая жизнь, является уникальной личностью с максимально индивидуальными чертами. Поэтому дети одних и тех же родителей, растущие в одинаковых условиях, часто совершенно не похожи друг на друга с точки зрения характера.

«Дети все равно могут проявлять уникально-различные особенности своего характера, своих эмоций: кто-то веселый, жизнерадостный, кто-то грустит, кто-то имеет одни цели, кто-то — другие. Картина мира совершенно разная», — подчеркивает эксперт.

И выражение тех или иных эмоций, как отмечает Зберовский, ни в коем случае не свидетельствует о каком-то внутреннем кризисе ребенка или том, что ему плохо.

«Это просто означает, что его осмысление мира действительно очень сильно отличается от даже его братьев или сестер. Это как раз и есть то самое уникальное отличие каждого ребенка», — считает психолог.

Поэтому разное поведение ребенка в семье не является признаком, например, неблагополучия. Это просто говорит о глубоком развитии индивидуальности, резюмирует Зберовский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров раскрыл всю правду о шоу-бизнесе.

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