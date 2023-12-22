Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 декабря

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 25 по 31 декабря.

Предпраздничная неделя обещает быть яркой и эмоционально окрашенной. 27 декабря полнолуние на оси Рак-Козерог поднимает темы семьи, профессиональной реализации, умения заботиться и проявлять ответственность. Луна в Раке, находясь в своем доме водной стихии, усиливает женские качества, романтические настроения, обостряет интуицию и воображение. Отличное время для домашних и семейных дел, подготовки к празднику и застолью.

Солнце находится в педантичном, целеустремленном и сдержанном Козероге. Знаки не настроены на веселье и широкие жесты, но Венера, в ночь на 30 декабря переходом в знак Стрельца, усилит оптимистичный и позитивный настрой. А так как там уже пребывают в тесной связке Меркурий и Марс, то огненное пространство буквально кипит энергией воодушевления, решительности и азарта. Усиливаются способности масштабного стратегического планирования, умение увидеть долгосрочные перспективы, тенденции роста в бизнесе. Проявляются широта мировоззрения, мудрость и желание овладевать новыми знаниями.

Благоприятные возможности открываются бизнесменам, политикам, спортсменам, людям творческим и смелым, стремящимся к повышению авторитета и социального уровня. Это прекрасный период для внесения своего вклада в благотворительность. Запланированные путешествия сулят массу удовольствий и приключений, но помните, что документы и билеты нужно тщательно проверять, а новые проекты лучше осуществлять в начале следующего года, когда Меркурий вернется в директное движение. К тому же Нептун пока держит напряженный аспект к соединению Марса и Меркурия, вызывая состояние прострации, нервозности и расфокусировки, как в мыслях, так и в действиях. Не стоит злоупотреблять алкоголем — это чревато интоксикацией и излишней нагрузкой на психику.

Под занавес года — 31 декабря, космический гигант Юпитер, покровитель путешественников и ученых, юристов и философов, возвращается в естественный прямой ход в знаке Тельца. Этот знак связан с финансами и получением удовольствия от жизни. При ретроградности великого благодетеля, как еще называют планету Юпитер, во всех этих сферах ощущалась пробуксовка. С наступлением Нового года открываются и новые возможности получения прибыли и активного расширения зоны своего влияния. 31 декабря — это воскресенье, день Солнца. Приобретение вещи оранжевого или желтого цвета, золотого украшения станет мощным талисманом и окажет дополнительную поддержку, придаст жизненную силу на предстоящий год. Новогодняя ночь пройдет при транзите убывающей Луны по знаку Девы. Наиболее уязвимы становятся органы пищеварения — не стоит их перегружать обильной пищей и алкоголем. Зато снижается вероятность того, что лишние килограммы останутся с вами надолго.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ждет стабилизация материального положения. Взаимодействие с официальными инстанциями и вышестоящими лицами приносит выгоду и привилегии. Реализация способностей и талантов наиболее благоприятно проявляется на профессиональном поприще.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы дождутся успеха, признания в профессиональных кругах и обществе. Применение организаторских навыков и лидерских качеств способствует крупным масштабным начинаниям и выгодным проектам. Приветствуется активность международной, законодательной, издательской, рекламной деятельности.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов улучшается здоровье, повышается сопротивляемость организма к инфекциям и стрессу. Лучше понять свою истинную природу и внутренний мир можно посредством музыки, расслабления в уединении и тишине. Полезным окажется изучение психологии и нейролингвистическое программирование. Попробуйте полностью выбросить из сознания все проблемные вопросы.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам период сулит удачное сотрудничество в сфере науки, культуры, коммерции, торговли, IT-технологий. Придет помощь от друзей, спонсорская поддержка от вышестоящих авторитетных лиц, и общественных организаций. В личной жизни может возникнуть новое романтическое увлечение. Главное — не упускайте возможностей и верьте в чудо.

Лев — гороскоп на неделю

Львам гарантирован успех в организации собственного предприятия, мастерской или обустройстве рабочего кабинета. Звезды помогут вам заручиться поддержкой коллектива. Самое время для налаживания связей с вышестоящими организациями, статусными клиентами или заключения договора по оказанию бытовых услуг.

Дева — гороскоп на неделю

Дев успех находит в процессе публичного выступления, научной конференции, спортивного или культурного мероприятия. Там вас ждут романтические встречи и знакомство с представителями других культур и национальностей. Духовные интересы и тяга к справедливости помогут наработать хорошую репутацию.

Весы — гороскоп на неделю

Весам стоит направить активные действия на расширение жилплощади, приобретение недвижимости и другой собственности, оформление соответствующих документов. Выгодно решаются вопросы страхования, наследования, капитального ремонта. Вам все по плечу, и вы ощутите, как просыпается дремлющий до сих пор потенциал.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут преуспеть в сфере консалтинга, торговли, науки и оказаний посреднических услуг. Предварительные договоренности и соглашения, заключенные в этот период, впоследствии окажутся надежными и перспективными. При завязывании новых знакомств примените легкость, эрудированность и чувство юмора.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на пользу пойдет организация повседневной жизни и служебных дел. Нужен план в действиях, бюджете и даже в подсчете калорий. Ожидается улучшение в финансах, благодаря выгодному трудоустройству, повышению заработной платы или оказанным услугам. Руководители могут пополнить штат ответственными и трудолюбивыми сотрудниками.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам вдохновение и мотивацию приносит участие в рекламных акциях, удачные биржевые операции, публичные выступления, светские мероприятия. Вас порадуют теплые отношения с детьми и возлюбленными. Море романтических и приятных эмоций. Удачное время для запуска собственного проекта или бренда.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев дом и семья — это убежище, в которое можно вернуться для восполнения израсходованных энергетических ресурсов. Восстановлению внутреннего баланса способствует умиротворяющая и расслабляющая обстановка с использованием ароматерапии, мягкой музыки и вкусной еды.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб происходит активный обмен информацией с друзьями, сослуживцами, единомышленниками, вовлеченность в общественную деятельность. Сильно работает интуиция, которая помогает генерировать смелые идеи. Судьба подготовила для вас новые романтические или дружеские отношения.

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