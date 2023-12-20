«Тихая охота»: как законно срубить елку в лесу и не нарваться на штраф

Многие к Новому году хотят украсить дома живое дерево. Однако просто так срубить его и унести не получится, нужно соблюсти ряд условий, установленных законом.

В Москве и Петербурге сегодня открываются елочные базары. Приобрести главный символ праздника можно по десяткам адресов. Цены стартуют от 700 рублей за метр. Таким образом, среднее дерево обойдется в районе двух тысяч рублей.

А вот жители Ленинградской области могут получить пушистую красавицу бесплатно. По закону на человека здесь положено одно дерево высотой до трех метров. Нужно лишь соблюсти ряд важных формальностей. Корреспондент «Известий» Василий Михеев вооружился пилой и отправился на тихую охоту.

В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Как в песне — просто так из лесу взять ее домой не получится, необходим договор купли-продажи с лесничеством, он безвозмездный, но без него придется возмещать ущерб — больше пяти тысяч рублей и уголовная ответственность.

Документ легко находится на сайте Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, для каждого лесничества — свой. Можно распечатать и заполнить, чтобы уменьшить работу специалистам, но если не получилось — заполнят прямо на месте. Правило тут только одно: один паспорт — одно дерево.

«Мы говорим о том, что это линейные объекты — линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы», — объясняет лесничий Ирина Волкова.

Очистка объектов инфраструктуры от лесного массива — в общем-то работа тех, кто за ними и призван следить — газовщиков и электриков. Однако в преддверии праздника все, кому нужна бесплатная елка, берут на себя часть этой работы. Впрочем, далеко не всю.

«Это слишком мало — шесть тысяч на 111 тысяч гектар — оно практически незаметно», — говорит директор Всеволожского лесничества Анатолий Петров.

Шесть тысяч елок срубили к Новому году во Всеволожском районе в 2021 году. В прошлом — четыре тысячи. Всего же 47 регион и почти 30 его лесничеств в преддверии года кролика покинуло около 30 тысяч деревьев — такой цифра остается каждую зиму, говорят лесники.

Марина Алиева среди всех своих друзей и родственников — первопроходец, но предполагает, дорожку в лесничество проторила для многих последователей.

«Раньше я елки не пилила, но топор в руках держала и пилу тоже», — рассказала женщина.

Выбор праздничной красавицы в лесу зимой — уже своего рода лотерея, особенно если цель — небольшое дерево. Под снегом и не увидишь, какое оно. Однако есть несколько проверенных хитростей.

Пилить можно любым стилем. Специалисты рекомендуют именно пилу, топор травмоопаснее. Самое главное — это отступить от корня, от земли пять сантиметров, не больше, чтобы елка не пошла в рост весной.

Нарушение правила пятисантиметрового пенька так же может закончится штрафом — лесники обходят участки и пристально следят, кто как пилит. Еще жестче контроль за любителями, например, оформить один договор, а елок нарубить побольше или вовсе ничего не оформлять. В отличие от ГИБДД, у лесников действует не скидка на штрафы, а напротив — предпраздничная накрутка.

«Если обычную елку без новогодних праздников кто-то спилит — это будет пять тысяч, то в преддверии новогодних — это будет от пяти до десяти тысяч», — уточнил участковый Александр Гончаров.

Причем, шансов быть пойманным намного больше, чем может показаться недальновидному нарушителю. Учитывая, что в отличие от всей страны только в Ленинградской области срубить елку можно бесплатно, пройти процедуру как минимум благоразумно.