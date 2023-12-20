Звездный путь: рыжий кот принял участие в космическом эксперименте

Пушистик стал героем видео, переданного на Землю из глубин космоса.

Рыжий питомец сотрудника НАСА поучаствовал в эксперименте, который в будущем поможет в освоении Марса.

Питомец стал героем 15-ти секундного видео, переданного на Землю из глубин космоса. Сигнал был подан с расстояния более 30 миллионов километров. И такое стало возможным благодаря новой лазерной технологии. Она позволяет обмениваться данными на скорости в 100 раз выше, чем у радиочастотных систем, применяемых сейчас на космических аппаратах.

Лазерный приемопередатчик установлен на зонде «Психея», который направляется к одноименному астероиду между Марсом и Юпитером. По словам разработчиков, новая система передачи данных пригодится во время полета первых астронавтов на Красную планету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астронавты НАСА спустя восемь месяцев обнаружили на МКС пропавший помидор, выращенный за пределами Земли.