Звездный путь: рыжий кот принял участие в космическом эксперименте
В NASA провели стрим с рыжим котом из космоса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Heinrich
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Пушистик стал героем видео, переданного на Землю из глубин космоса.
Рыжий питомец сотрудника НАСА поучаствовал в эксперименте, который в будущем поможет в освоении Марса.
Питомец стал героем 15-ти секундного видео, переданного на Землю из глубин космоса. Сигнал был подан с расстояния более 30 миллионов километров. И такое стало возможным благодаря новой лазерной технологии. Она позволяет обмениваться данными на скорости в 100 раз выше, чем у радиочастотных систем, применяемых сейчас на космических аппаратах.
Лазерный приемопередатчик установлен на зонде «Психея», который направляется к одноименному астероиду между Марсом и Юпитером. По словам разработчиков, новая система передачи данных пригодится во время полета первых астронавтов на Красную планету.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астронавты НАСА спустя восемь месяцев обнаружили на МКС пропавший помидор, выращенный за пределами Земли.
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