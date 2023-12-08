Его не съели: пропавший помидор с МКС наконец-то нашли

Овощ был выращен во время эксперимента.

Астронавты НАСА спустя восемь месяцев обнаружили на МКС пропавший помидор, выращенный за пределами Земли. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции на YouTube, посвященной 25-летию пребывания станции на орбите нашей планеты.

Эксперимент по выращиванию миниатюрных помидоров черри в космосе был направлен на изучение роста сельскохозяйственных культур. Урожай «собрали» и раздали всем астронавтам в специальных пакетах, однако образец Фрэнка Рубио бесследно исчез.

Жасмин Могбели сообщила, что овощ наконец-то нашли. Рубио долгое время шутливо обвиняли в том, что он просто съел помидор.

«Но теперь мы можем оправдать его. Мы нашли помидор», — говорит Могбели.

Рубио уже покинул станцию и вернулся домой на Землю. Он был уверен, что рано или поздно пропажу найдут и «оправдают» его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нейросеть подтвердила доводы о поддельном фото лунной миссии НАСА.