«Признана банкротом»: из-за чего актрису Федосееву-Шукшину гонят из квартиры в Финляндии

Знаменитости пришло уведомление с требованием освободить жилье через два месяца. За дело взялись ее адвокаты.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина пока не лишилась своей квартиры в Финляндии, однако риск стать жертвой разорившихся владельцев здания существует. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала адвокат, управляющий партнер юридического агентства Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы 85-летней кинозвезды.

Она подтвердила, что дочери актрисы Ольге пришло уведомление о банкротстве управляющей домом компании. Жилье, согласно документу, стало частью конкурсной массы, и Федосеева-Шукшина не имеет более права проживать в нем или сдавать в аренду без договора с конкурсным управляющим. До 28 февраля 2024 года артистке предписано освободить квартиру, иначе все вещи из нее вывезут и утилизируют.

«Действительно Ольга Васильевна получила такое уведомление. Она получает сейчас всю почту, которая предназначена Лидии Николаевне, контролирует оплату и вместе с адвокатами своими, с нами, защиту прав. Действительно компания, которая обслуживает этот дом, признана банкротом, и это накладывает существенные ограничения на возможность использования квартиры», — сказала адвокат.

По словам Вербицкой-Линник, у Федосеевой-Шукшиной возникли сложности с недвижимостью во враждебной к России Финляндии. Помимо невозможности сию минуту приехать и разобраться в ситуации лично, из-за санкций недоступно оформление документов, включая вид на жительство. Однако пока фактически Лидия Николаевна не потеряла квартиру, хотя вероятность, что на нее будет обращено взыскание, существует.

«Собственность на недвижимое имущество от такого типа в Финляндии зависит от обязательств компании, которая занимается управлением дома. Разумеется, мы получив этот документ проработаем позицию, чтобы Лидия Николаевна не лишилась своей собственности безвозмездно. Я думаю, что в настоящий момент интерес самостоятельного использования данной недвижимости Лидия Николаевна не имеет», — добавила юрист.

Как отметила правозащитница, управляющая компания находится за рубежом, как и недвижимость, и это основное препятствие для урегулирования ситуации. Обстоятельства осложняются состоянием Федосеевой-Шукшиной, которая летом перенесла инсульт, а также сложной международной обстановкой. По данным источника 5-tv.ru, с квартирой сейчас хлопочет не только актриса и ее адвокаты. Все жители злополучного дома оказались жертвами банкротства. Кроме того, в здании регулярно дают сбой коммуникации — то света нет, то воды.

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