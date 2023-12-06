«Так и идет»: как Алибасов отреагировал на «выселение» Федосеевой-Шукшиной

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 109 0

Алибасов: Федосеева-Шукшина счастливо и спокойно живет с помощницей

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Готов ли продюсер помочь бывшей супруге в непростой ситуации?

Лидия Федосеева-Шукшина счастливо живет в квартире за МКАДом, куда недавно, как пишут СМИ, ее выселили родные дочери и внуки. Музыкальный продюсер и бывший супруг актрисы Бари Алибасов объяснил 5-tv.ru, как сложилась ситуация на самом деле.

По его информации, Лидию Николаевну не выселяли насильно. Сейчас в ее жизни все спокойно и замечательно: она живет с помощницей, вместе с которой содержит дом в чистоте, покупает продукты и ходит в храм.

«Конечно, все спокойно, привычно, обыденно. Как выстроилась жизнь, так она и идет», — рассказал Алибасов.

Сам он общался с Федосеевой-Шукшиной около недели назад. С дочерью Ольгой, по его словам, Лидия Николаевна смогла найти общий язык, хоть у них и были небольшие трения.

«Я не вижу никаких проблем и никаких эмоциональных взрывов. Ничего такого нет», — подчеркнул продюсер.

«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы

Родные дочери Федосеевой-Шукшиной переселили ее за МКАД. Теперь легендарная актриса, перенесшая летом инсульт, не живет в родных стенах.

В Москве у артистки была четырехкомнатная квартира, в которой она жила вместе с любимым мужем и вырастила двух дочерей. В общей сложности Федосеева-Шукшина прожила в этих стенах полвека, а теперь оказалась в маленькой «двушке» под столицей.

В эфире одного из федеральных каналов Ольга Шукшина говорила, что за МКАДом 85-летней родительнице будет лучше. При этом комментировать эту информацию 5-tv.ru наследница отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бари Алибасов ответил на слухи о страшной опухоли.

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