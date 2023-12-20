Япония сократила экспорт в Россию более чем на 60%

В том числе, упали поставки легковых машин и запчастей.

Япония в ноябре 2023 года сократила экспорт в Россию на 60,9%, по сравнению с тем же месяцем 2022-го. Импорт из РФ при этом упал на 26,7%. Об этом сообщается на сайте Минфина Японии.

Экспорт в Россию в прошлом месяце составил 22,232 миллиарда иен или 153,32 миллиона долларов, а импорт из РФ — 96,873 миллиарда иен или 668,1 миллиона долларов. Что же касается товарооборота между Токио и Москвой, то показатели такие: 119,105 миллиарда иен (821,42 миллиона долларов).

В том числе, сократились из Японии в Россию поставки авто. Экспорт легковых машин сократился на 44,9%, запчастей и комплектующих — на 32,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз официально ввел во внешнюю торговлю правило No Russia. В частности, экспортеры отныне будут обязаны прописывать в своих контрактах, что их товары не будут реэкспортировать в Россию или в третью страну для дальнейшей перевозки на территорию РФ.