Наобещал, но не исполнил: жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*

Президент России подписал соответствующий указ ровно десять лет назад.

Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба, и действительно президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений, принял такое решение», — рассказал Песков.

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, все заверения Ходорковского остались исключительно на бумаге, что весьма красноречиво характеризует «упомянутого гражданина».

Путин подписал указ о помиловании Ходорковского 20 декабря 2013 года. А в 2020-м российский лидер в ходе заседания с членами Совета по правам человека рассказал, что тот косвенно признал свою вину в деле ЮКОСА.

«Он косвенно признал (вину — Прим. ред.), в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин выступил на заседании Совета законодателей.

* — признан иноагентом в РФ