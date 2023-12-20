Наобещал, но не исполнил: жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*

Дмитрий Песков: вряд ли Путин жалеет о помиловании Ходорковского*
Фото: Sven Hoppe / ТАСС
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Президент России подписал соответствующий указ ровно десять лет назад.
Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба, и действительно президент, исходя из человеческих, гуманитарных соображений, принял такое решение», — рассказал Песков.
Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, все заверения Ходорковского остались исключительно на бумаге, что весьма красноречиво характеризует «упомянутого гражданина».
Путин подписал указ о помиловании Ходорковского 20 декабря 2013 года. А в 2020-м российский лидер в ходе заседания с членами Совета по правам человека рассказал, что тот косвенно признал свою вину в деле ЮКОСА.
«Он косвенно признал (вину — Прим. ред.), в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин выступил на заседании Совета законодателей.
* — признан иноагентом в РФ
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