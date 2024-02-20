Суд в Амстердаме поддержал бывших акционеров ЮКОСа в споре с Россией

Разбирательства длятся больше десяти лет.
Фото: ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Апелляционный суд Амстердама оставил без изменений решение Международного арбитражного суда, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте суда.
Речь идет о судебных разбирательствам между бывшими акционерами нефтяной компании и Россией. По мнению заявителей, государство специально обанкротило компанию, которая закрылась в 2007 году. Соответствующий иск был рассмотрен в 2014-м в арбитражном суде Гааги, который присудил трем компаниям компенсацию со стороны России на общую сумму в 50 миллиардов долларов.
В 2020-м Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, который отменил предыдущее решение суда и вернул дело на рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*.
* — признан иноагентом в РФ
- 20 дек
- Наобещал, но не исполнил: жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*
- 2 дек
- В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ
- 29 окт
- Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов по делу ЮКОСа
- 12 мар
- Путин назвал экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом
- 18 февр
- Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа
- 14 нояб
- Бывшая жена следователя по «делу ЮКОСа» заявила о его пропаже
- 5 окт
- К сотрудникам «Открытой России» нагрянули с обысками по «делу ЮКОС»
- 27 апр
- Очевидцы: Правоохранители работают в офисе «Открытой России» ВИДЕО
- 19 янв
- Россия может не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиардов евро
- 11 апр
- Во Франции арестованы российские государственные активы
Читайте также
92%
-0.14 99.49
0.14
Нашли ошибку?