Суд в Амстердаме поддержал бывших акционеров ЮКОСа в споре с Россией

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

Разбирательства длятся больше десяти лет.

Суд в Амстердаме поддержал бывших акционеров ЮКОСа в споре с Россией

Фото: ТАСС

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Тема:
Дело ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама оставил без изменений решение Международного арбитражного суда, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте суда.

Речь идет о судебных разбирательствам между бывшими акционерами нефтяной компании и Россией. По мнению заявителей, государство специально обанкротило компанию, которая закрылась в 2007 году. Соответствующий иск был рассмотрен в 2014-м в арбитражном суде Гааги, который присудил трем компаниям компенсацию со стороны России на общую сумму в 50 миллиардов долларов.

В 2020-м Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, который отменил предыдущее решение суда и вернул дело на рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама.

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