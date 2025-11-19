Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов

Также в список Росфинмониторинга внесли бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова*.
Экс-руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова*. Об этом свидетельствует официальный реестр, доступный на сайте ведомства.
Ранее Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и членов «Антивоенного комитета России»**.
По данным следствия, сотрудники и учредители нежелательной организации финансируют террористические формирования националистов, включая непосредственно Вооруженные силы Украины (ВСУ), действующие против государственной безопасности России.
Также члены «АКР» замышляли свержение действующей российской власти. В деятельности Ходорковского и его пособников усмотрели подготовку к насильственному захвату власти, организацию террористического сообщества и публичные призывы к терроризму.
* — признаны иноагентами по решению Минюста
** — признана нежелательной организацией на территории РФ
