Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Также в список Росфинмониторинга внесли бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова*.

Какой статус имеет Михаил Ходорковский в РФ

Фото: www.globallookpress.com/Mauro Scrobogna

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Дело ЮКОСа

Экс-руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова*. Об этом свидетельствует официальный реестр, доступный на сайте ведомства.

Ранее Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и членов «Антивоенного комитета России»**.

По данным следствия, сотрудники и учредители нежелательной организации финансируют террористические формирования националистов, включая непосредственно Вооруженные силы Украины (ВСУ), действующие против государственной безопасности России.

Также члены «АКР» замышляли свержение действующей российской власти. В деятельности Ходорковского и его пособников усмотрели подготовку к насильственному захвату власти, организацию террористического сообщества и публичные призывы к терроризму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны иноагентами по решению Минюста

** — признана нежелательной организацией на территории РФ

Тема:
Дело ЮКОСа
20 февр
Суд в Амстердаме поддержал бывших акционеров ЮКОСа в споре с Россией
20 дек
Наобещал, но не исполнил: жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*
2 дек
В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ 
29 окт
Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов по делу ЮКОСа
12 мар
Путин назвал экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом
18 февр
Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа
14 нояб
Бывшая жена следователя по «делу ЮКОСа» заявила о его пропаже
5 окт
К сотрудникам «Открытой России» нагрянули с обысками по «делу ЮКОС»
27 апр
Очевидцы: Правоохранители работают в офисе «Открытой России» ВИДЕО
19 янв
Россия может не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиардов евро
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Робот станцевал перед Путиным под народную музыку
19:30
Заслуженный артист РФ Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни
19:25
«Страдание, боль или болезнь»: Каштанова о «выключении» людей из своей жизни
19:19
Более 55 тысяч бойцов приняли крещение в зоне СВО
19:02
Признана вменяемой: в Симферополе мать задушила 11-летнего сына
18:55
В Дубае представили российский «Царь-двигатель» мощностью 800 тонн

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году