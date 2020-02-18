Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов евро бывшим акционерам компании ЮКОС. Об этом сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ в данном деле.

«Отменили решение окружного суда», — цитирует юриста РИА Новости.

Первоначально арбитражный суд обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСА 50 миллиардов долларов. Позже это решение отменил Окружной суд Гааги. Теперь оказалось отменено последнее решение.

В Минюсте России сообщили, что продолжат отстаивать свои законные интересы в деле ЮКОСа. В ведомстве отметили, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами. Получить контроль над активами они могли, в том числе, через взятки.

Нефтяная компания ЮКОС была основана в 1993 году. В 2003-м ее руководству предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. После расследования целого ряда уголовных дел владелец компании Михаил Ходорковский и руководитель Платон Лебедев были приговорены к длительным срокам лишения свободы. В августе 2007 года ЮКОС признали банкротом.

В 2017 году 5-tv.ru сообщал, что Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать компенсацию по делу ЮКОСа. Речь тогда шла о решении Европейского суда по правам человека.