Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа
В Минюсте РФ заявили, что будут оспаривать новое решение суда.
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Фото, видео: 112.ua; atr.ua; newsone.ua; ua.news
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов евро бывшим акционерам компании ЮКОС. Об этом сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ в данном деле.
«Отменили решение окружного суда», — цитирует юриста РИА Новости.
Первоначально арбитражный суд обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСА 50 миллиардов долларов. Позже это решение отменил Окружной суд Гааги. Теперь оказалось отменено последнее решение.
В Минюсте России сообщили, что продолжат отстаивать свои законные интересы в деле ЮКОСа. В ведомстве отметили, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами. Получить контроль над активами они могли, в том числе, через взятки.
Нефтяная компания ЮКОС была основана в 1993 году. В 2003-м ее руководству предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. После расследования целого ряда уголовных дел владелец компании Михаил Ходорковский и руководитель Платон Лебедев были приговорены к длительным срокам лишения свободы. В августе 2007 года ЮКОС признали банкротом.
В 2017 году 5-tv.ru сообщал, что Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать компенсацию по делу ЮКОСа. Речь тогда шла о решении Европейского суда по правам человека.
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