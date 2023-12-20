Умер актер из сериала «Бонус» Сергей Рыжов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

На 80-м году жизни умер актер сериала «Бонус» Сергей Рыжов

Умер актер из сериала «Бонус» Сергей Рыжов

Фото: grdt.ru

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Последние дни жизни артист готовился к новогоднему выступлению, усердно репетировал. Но, к сожалению, сбыться этому не было суждено.

Ушел из жизни заслуженный артист России Сергей Рыжов, известный по роли в сериале «Бонус». Информация об этом появилась на официальном сайте Государственного русского драматического театра имени Бестужева.

По данным руководства театра, Сергей Рыжов скончался 20 октября. Артисту было 79 лет.

«Первый день новогодней кампании совпал с очень тяжелой утратой для всего коллектива. Сергей Григорьевич планировал выйти на первую елку в любимом образе Деда Мороза, уже выучил стихи, отрепетировал, но… сбыться этому оказалось не суждено», — говорится в сообщении.

Причины смерти актера не разглашаются.

Отпевание и церемония прощания с артистом состоится в Одигитриевском соборе Улан-Удэ 23 декабря в 13 часов 30 минут. Похоронят Сергея Рыжова на Аллее Славы на Южном кладбище.

Сергей Рыжов родился 2 марта в 1944 году в селе Баженово, Гачинский район, Горьковской области. Выпускник Арзамасского педагогического института. Служил в театрах Уссурийска, Владивостока, Рубцовска, Семипалатинска и Лысьвы. Последние 46 лет актер играл сцене Русского театра в Бурятии, исполнив более 150 ролей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла народная артистка РФ Александра Жигалова.

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