Умерла народная артистка РФ Александра Жигалова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 34 0

Почти всю свою жизнь актриса посвятила театру.

Умерла народная артистка РФ Александра Жигалова

Фото: orendrama.ru

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Скончалась народная артистка РФ Александра Жигалова. Об этом сообщили в Оренбургском драматическом театре имени Горького, в котором артистка служила с 1960 года.

Жигалова покинула мир 18 декабря в возрасте 94 лет. Причина смерти не уточняется.

В театре признаются, что на их сцене актриса сыграла лучшие роли в произведениях мировой драматургии. Это Дездемона в «Отелло» Уильяма Шекспира, Калугина в «Служебном романе» по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова и других постановках.

Александра Жигалова родилась 15 сентября 1929 года. Начала карьеру актрисы в Белгороде. В 60-х перебралась в Оренбург. В 1967 году Жигалова получила звание заслуженной артистки РСФСР. А в 98-м стала народной артисткой России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер кинорежиссер Отар Иоселиани.

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