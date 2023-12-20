Умер актер Джеймс МакКэффри, озвучивший Макса Пэйна

Умер американский актер Джеймс МакКэффри, наиболее известный по озвучиванию детектива Макса Пэйна в одноименной серии видеоигр. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на менеджера актера.

Умер актер Джеймс МакКэффри скончался 17 декабря, ему было 64 года. Представитель артиста рассказал СМИ, что тот ушел из жизни после продолжительной болезни, последние дни актер провел в окружении самых близких людей.

«У него была диагностирована множественная миелома, в конечном счете он скончался от этой болезни», — говорится в сообщении.

Джеймс МакКэффри снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, включая популярные проекты, такие как «Секс в большом городе» и «Закон и порядок: Специальный корпус».

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