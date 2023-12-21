«Снималась всю беременность»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева ждет второго ребенка

На премьере второй части фильма актриса появилась уже с большим животом. И рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время съемок в положении.

Актриса Ольга Дибцева, сыгравшая дочь помещика Аглаю в фильме «Холоп» режиссера Клима Шипенко, вскоре станет мамой во второй раз. На премьере продолжения истории под названием «Холоп-2» звезда появилась с уже большим животом. Призналась, что на протяжении всей беременности не переставала активно работать.

Впрочем, этот малыш оказался куда спокойнее предыдущего, чувствует себя артистка прекрасно, выглядит тоже, ни о чем не беспокоится. Опыт воспитания младшей дочери Серафимы избавляет Дибцеву от присущих молодым мамам тревог. Она знает, что предстоит, а поэтому просто ждет появления на свет малыша.

Сюжет «Холопа» закручен на теме перевоспитания избалованного сына богатого бизнесмена. Эта история, признается Ольга Дибцева, очень далека от ее взглядов на отношения детей и родителей. Судя по всему, ни о какой строгости в ее семье речи не идет. Актриса уверена, что воспитывать ребенка нужно исключительно любовью и вниманием. У такой системы, говорит она, нет шансов вырастить монстра.

«У меня уже второй ребеночек, поэтому никак не готовлюсь, только наслаждаюсь. Что там готовиться? Родится — и все само… Ребенок создан, чтобы его в попку целовали и в щечки — и маленького, и большого. Мне кажется, когда ребенок избалованный, он не от излишней любви избалован, а потому что его наоборот мало любили», — сказала артистка.

Как отметила Дибцева, вторая беременность протекает куда легче первой. С первого дня в положении она находилась под прицелами камер, никаких сложностей в связи с этим на съемочной площадке не возникало, да и роль уже знакомая. Разве что костюмы периодически причиняли некоторые неудобства. Кроме того, режиссер Клим Шипенко, крайне щепетильный руководитель, очень требователен к своим артистам, заставляет их выкладываться на все 100%. Но и это скорее плюс, так как результатом вся команда по-настоящему гордится.

«Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где нужно есть все время. А Клим (Шипенко) очень много дублей делает, и я каждый дубль должна была есть, есть, есть. И играть еще. Ну, это было, конечно, очень непросто. Но ничего, мы справились», — поделилась Дибцева.

Актриса была замужем за бизнесменом Романом Бочаровым, ему в 2019 году она подарила Серафиму. О расставании пары стало известно в сентябре, хотя фактически супруги к этому моменту уже находились в разводе. Сейчас звезда «Холопа» счастлива в новых отношениях, плод этой любви вот-вот появится на свет. Имя избранника артистка предпочитает скрывать от публики, отмечает только, что роман оказался неожиданным и стремительным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Дибцева назвала причину развода с Романом Бочаровым.