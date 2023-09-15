Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева объявила о разводе: «Все умерло»

Супруги прожили вместе пять лет, в 2019-и у них родилась дочь Серафима.

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильмам «Холоп» и «Привет, Киндер!», разводится с предпринимателем Романом Бочаровым после пяти лет брака. О расставании она написала в личном блоге, где еще недавно публиковала трогательные семейные фотографии. По словам артистки, разойтись удалось без скандала, она не намерена препятствовать общению бывшего с их общей дочерью Серафимой (Девочка родилась в 2019 году. — Прим. ред.).

Дибцева отметила, что пережила долгую борьбу за отношения, в ней участвовали оба партнера, но возродить прежнее чувство им не удалось. Боец по натуре, актриса восприняла семейный кризис как вызов, она озадачила себя поиском способа вернуть свою любовь. Однако война за прошлое настолько поглотила женщину, что она не заметила — спасать нечего.

«Это мешало мне увидеть реальность — отношений уже никаких нет, все умерло, и мы просто мучаем друг друга, не решаясь сделать шаг», — призналась Дибцева.

Артистка не раз подчеркнула, что ее бывший супруг — замечательный отец. Все бытовые задачи он выполняет не хуже любой мамы и с удовольствием, на него всегда можно положиться. Благодаря удаленной работе Бочарова с родительством удавалось справиться собственными силами, через несколько месяцев после родов Дибцева смогла вернуться к съемкам.

Актриса и бизнесмен развелись без публичного выяснения отношений и скандалов по поводу раздела имущества. В своем посте звезда поблагодарила экс-супруга за годы совместной жизни, терпение и уважение, а еще за Серафиму, которая так или иначе будет связывать их всю оставшуюся жизнь.

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