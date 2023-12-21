«Не ново»: зачем Запад распространяет вбросы об угрозе от рыбаков РФ для Дании

С какой целью это делают западные СМИ?

В западных СМИ тиражируются утверждения о том, что якобы от российских рыбаков исходит угроза для Дании, но такие вбросы происходят уже не впервые. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России», — объяснила дипломат.

Кроме того, Захарова назвала соглашение «О взаимных отношения в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами» от 1977 года основой многолетнего взаимодействия РФ с этой группой островов.

В соответствии с этим документом ежегодно распределяются квоты на вылов рыбы в российских и фарерских водах. При этом учитываются взаимные интересы сторон. Так и было сделано на 47-й сессии смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству, на которой решался соответствующий вопрос относительно 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что договор России и Фарерских островов по рыболовству поставил Данию в глупое положение. Одно из соглашений было продлено в тот момент, когда Запад пошел против Москвы из-за спецоперации на Украине.