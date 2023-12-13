Вызов для Дании: как Россия одним ходом поставила Копенгаген в глупое положение

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

DR: договор РФ и Фарер по рыболовству поставил Данию в глупое положение

Вызов для Дании: как Россия одним ходом поставила Копенгаген в глупое положение

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Тема:
Спецоперация

Одно из соглашений было продлено в тот момент, когда Запад пошел против Москвы из-за спецоперации на Украине.

Решение властей России и Фарерских островов продлить соглашение о рыболовстве поставило Данию в глупое положение. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль, его слова приводит Danmarks Radio.

Внимание этому соглашению не особо уделялось раньше, но продление произошло в тот момент, когда страны Запада «рвут отношения с Россией». Эксперт считает, что это решение о договоренности является вызовом для Дании. В результате Копенгаген оказался в глупой ситуации.

По словам Сплидсбоэля, соглашение перешло в разряд политики безопасности, а его продление может якобы указывать на намерение России «шпионить за Западом через Фарерские острова». Позволит это делать, уверен эксперт, даже небольшой рыболовный флот. Дания же заинтересована в том, чтобы не допустить такой шпионаж.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дания отказалась помочь России в расследовании подрывов «Северных потоков».

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