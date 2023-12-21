Новогодние аферисты: мошенники начали обманывать россиян на проведении корпоративов

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Мошенники начали обманывать россиян на проведении корпоративов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ ; 5-tv.ru

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Они маскируются под реальные агентства и рестораны.

Мошенники в преддверии Нового года заинтересовались корпоративами. Как выяснили Известия, злоумышленники рассылают фальшивые приглашения, чтобы взломать рабочие компьютеры. А еще атакуют- через мессенджеры персонал, который занимается организацией праздников.

Предложения, конечно, все очень срочные и крайне выгодные. Так, один аферист добился предоплаты за несуществующий праздник в торговом центре

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