Путин поручил провести осенний призыв 2024 года в электронном формате

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Речь идет о повестках, которые будут приходить онлайн.

Путин поручил провести осенний призыв 2024 года в электронном формате

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам призыва граждан на военную службу, он обнародован на сайте Кремля.

Среди прочего, Минобороны РФ должно организовать работу по формированию электронных повесток.

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению… формирования и направления повесток в электронной форме», — говорится в документе.

Вместе с тем ведомство должно организовать работу по обеспечению постановки и снятия граждан с воинского учета без личной явки в военкомат, предоставления им автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток.

Среди поручений говорится и об информировании россиян о примененнии в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке комиссариата, а также о возможности обжалования решений, согласно ФЗ «О воинской обязанности ивоенной службе».

«Возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы», — отмечается в перечне.

Еще Минобороны предстоит организовать работу по обеспечению актуализации сведений воинского учета преимущественно без явки в военкомат и автоматического подтверждения права на предоставление отстрочки от призыва на службу.

Срок выполнения поручений — 15 января 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал решить ряд проблем в зоне спецоперации.

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