«Победа за нами»: Путин пообещал решить ряд проблем в зоне спецоперации

И если экономика Украины и ее Вооруженные силы держатся именно на подачках Запада, то боеспособность российской армии ни от кого не зависит. Более того, президент назвал удивительную цифру — свыше десяти миллиардов рублей было собрано по стране на нужды фронта. По словам Владимира Путина, сейчас экономика на подъеме и можно было обойтись без этой поддержки, но здесь в первую очередь важна инициатива и желание людей помочь тем, кто сейчас защищает интересы родины. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь все расскажет.

Все, что сейчас происходит на линии фронта, президент по сути описал на одном примере — присутствии украинской армии на правом берегу Днепра.

«ВСУ зашли на этот участок, он небольшой — тысяча двести в длину был и где-то триста метров в ширину. Ну и вот, я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей просто на истребление, сами военнослужащие говорят. Украинские военнослужащие. Говорят, что это дорога в один конец», — напомнил президент.

В этом месте счет погибшим украинским военным идет на сотни. По словам Владимира Путина, военной необходимости в этой операции у Украины нет.

«По политическим, я считаю, только по политическим соображениям бросают туда личный состав. С чем это связано — можно только представить себе. Догадываться. Связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую», — предположил российский лидер.

Добровольные пожертвования на военные нужды Украины сейчас практически сошли на нет, а в России наоборот поддержка только увеличивается. Помощь приходит как от простых россиян, так и от целых предприятий. Некоторые даже осваивают новое для себя производство.

«Здесь у нас собираются рамы для коптеров. Подгоняются на кондукторе. Далее они передаются для установки плат, двигателей», — рассказал первый заместитель директора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Александр Рудик.

А за стенкой, в больших печах, покрываются румяной корочкой батоны и булки. Выпуск дронов-камикадзе сумел наладить тамбовский хлебокомбинат. Причем поделиться техпроцессом завод готов с любым желающим.

«Если у вас есть желание, а оно должно быть, для помощи нашим военнослужащим, то все это нужно делать. Это не так сложно», — добавил Рудик.

В курсе глава государства и о проблемах военнослужащих. Особенно социальных. В первую очередь бойцов добровольческих подразделений. Им очень сложно получить статус ветерана.

«Частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Второе: контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных компаний», — уточнил Путин.

Александр Сазонов из Челябинска оказался как раз в такой ситуации. В 2022 году пошел добровольцем на СВО. Был ранен, лишился ноги. Пытается получить статус ветерана боевых действий, но везде — отказ.

«Я обращался в тракторозаводский военкомат, где неоднократно получал отказы. Также получил отказ в региональных выплатах, выплатах государства, которые мне положены, и от полного соцпакета», — рассказал Александр Сазонов.

Юридически доказать свое участие в боевых действиях Александр не может. Так же, как и Сергей Соболев. Но донести проблему до президента у него получилось.

Владимир Путин ответил, что люди, воевавшие в добровольческих формированиях, есть и среди его личных знакомых. Потому проблему он знает, что называется, изнутри. И сделает все, чтобы она исчезла.

«В этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная позиция. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство это знает. Если нужно, а может и без этого не обойтись, внести изменения в закон. Это будет сделано обязательно, этого добьемся. Во всяком случае обещаю — мы будем к этому стремиться», — пообещал российский лидер.

И если единого решения подобных вопросов пока нет, то на региональном уровне разобраться с ними, очевидно, можно. Уже после пресс-конференции президента правительство области пообещало помочь с документами как минимум Сергею Соболеву.