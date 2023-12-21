Восемь женщин приглашены на очный этап отбора в команду «Роскосмоса»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

По итогам конкурса российский отряд пополнят от четырех до шести космонавтов.

Восемь женщин приглашены на очный этап отбора в команду «Роскосмоса»

Фото: Пылаев Артем / ТАСС

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По итогам четвертого открытого набора в отряд космонавтов «Роскосмоса» на очное собеседование были приглашены восемь женщин. Об этом сообщили в госкорпорации.

В период приема заявок в ЦПК поступило 263 пакета документов. Среди них — 69 принадлежало представительницам прекрасного пола. Отмечается, то только владельцы 41 заявления прошли на этап очного отбора. Остальные кандидаты не прошли испытания и были признаны не соответствующими требованиям.

«На очный этап отбора был приглашен 41 человек (33 мужчины, восемь женщин)», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Два претендента уже успешно прошли собеседование и ожидают решения Врачебно-экспертной комиссии.

Как ранее рассказывали в «Роскосмосе», поучаствовать в отборе предлагали гражданам РФ не достигшим 35-летия. Претендентов выбирали по ряду требований, в том числе по здоровью. Ожидается, что команду российских космонавтов пополнят четыре-шесть новичков.

Ранее 5-tv.ru писал, что был одобрен совместный проект России и Китая по созданию Лунной станции.

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