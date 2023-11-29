«Освоение Луны»: Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 20 0

РБК: Одобрен совместный проект России и Китая по созданию Лунной станции

«Освоение Луны»: Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

Читайте нас в: Дзен Новости

Реализация проекта пройдет в несколько этапов.

Стало известно, что правительственная комиссия по законодательной деятельности официально подтвердила уже заключенное в прошлом году соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции, а также в совместном исследовании Луны. Об этом сообщила пресс-служба правительства, предоставив соответствующий документ РБК.

«Основными участниками проекта станут „Роскосмос“ и Китайское национальное космическое управление, которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров», — отмечается в материале РБК.

Реализация проекта должна пройти в несколько этапов. Во время первого совместные миссии стран исследуют поверхность спутника, а также определят лучшее место для размещения станции. Кроме того, необходимо верифицировать технологии для безопасной высокоточной мягкой посадки.

На втором этапе будет учрежден центр управления новой станцией и планируется доставка объемных грузов, создание орбитальных модулей для электроснабжения, коммуникации и обеспечения транспортных услуг.

На третьем этапе ожидается расширение функционала модулей станции, а также полноформатное освоение Луны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел пуск ракеты «Союз» с космодрома «Плесецк».

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.61
-0.09 97.07
-0.09
Аттракцион невиданной щедрости: пять знаков зодиака будут купаться в день...

Последние новости

10:41
«Водители не знают»: назван самый «коварный» штраф для автомобилистов зимой
10:25
«Освоение Луны»: Россия вместе с Китаем построит станцию на спутнике
10:21
Житель Воронежа хотел подорвать военкомат и уехать на Украину, но был пойман ФСБ
10:10
После шторма: энергетики ликвидировали последствия непогоды
10:09
«Невменяемость»: Пушков поставил диагноз западному министру из-за слов о ВСУ
9:57
Американский конвертоплан потерпел крушение в районе японских островов Якусима

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
Любовная история с трагичным концом. Как мимолетный роман с Волочковой прославил Сергея Кузнецова
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд